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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisster Senior wohlbehalten aufgefunden

Gera (ots)

Gera. Ein 82-jähriger Altenburger wurde am 25.03.2026 gegen 17:00 Uhr von seiner Familie als vermisst gemeldet. Zuvor hatten seine Ehefrau und seine Tochter ihn um 13:00 Uhr zu einem Arzttermin in Gera gefahren. Von dort entfernte er sich anschließend in unbekannte Richtung. Da der Mann orientierungslos und körperlich eingeschränkt ist, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 17:49 Uhr konnte der Senior von der Polizei Gera wohlbehalten im Stadtgebiet aufgegriffen und an seine Familie übergeben werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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