Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gefährliche LKW-Fahrt - Polizei sucht Zeugen (0075377/2026)

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am Mittwoch, den 25.03.2026 gegen 17:10 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung zur auffälligen Fahrweise eines LKW-Gespanns auf der B175 zwischen der Ortslage Friesßnitz und Großebersdorf. Demnach soll der unbekannte Fahrzeugführer wiederholt auf die Gegenfahrbahn gefahren sein, so dass mehrere entgegenkommende PKW auf die Bankette ausweichen mussten und teilweise zum Halten gezwungen waren um einen Zusammenstoß zu verhindern. Entsandte Polizeikräfte konnten das Fahrzeug später abgestellt in Eisenberg feststellen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen. Die Polizei Greiz bittet Zeugen zum Sachverhalt, insbesondere Verkehrsteilnehmer die durch den LKW behindert oder gar gefährdet wurden, sich telefonisch unter 03661 621-0 in der Dienststelle zu melden. (DL)

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