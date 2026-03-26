Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Fußgänger schwer verletzt (0074616/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Morgen des 25.03.2026 ereignete sich gegen 07:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Berliner Straße im Bereich der Haltestelle "Grüner Weg". Ein 43-jähriger deutscher Mann überquerte unvermittelt den Gleisbereich und wurde von einer herannahenden Straßenbahn der Linie 3 erfasst. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 60-jährige Straßenbahnfahrer eine Kollision nicht verhindern. Der Fußgänger erlitt eine Schulterfraktur und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Atemalkoholtest bei dem Fußgänger ergab einen Wert von 1,46 Promille. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Gera führt Ermittlungen zum Unfallgeschehen und bittet Passagiere, die durch den Sachverhalt gegebenenfalls zu Schaden gekommen sind, sich unter Telefon 0365 829-0 zu melden. (DL)

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