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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizeieinsatz nach Schussabgaben mit Schreckschusswaffe (0073932/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagvormittag (24.03.2026) kam es gegen 11:45 Uhr in der Schoßbachstraße zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen gab ein 18-jähriger Mann mehrfach Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab, wodurch Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige am Einsatzort festgestellt. Die eingesetzten Kräfte stellten die Waffe sowie entsprechende Munition sicher. Die Waffenbehörde wurde ebenfalls informiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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