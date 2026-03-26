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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Diebstahl und Ladendiebstahl - Tatverdächtige gestellt (0075176/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 25.03.2026 hielten sich zwei rumänische Tatverdächtige (41 und 45 Jahre) in einem Verbrauchermarkt in der Braustraße auf. Gegen 13:45 Uhr verwickelte der 41-Jährige eine 80-jährige Kundin in ein Gespräch, während die 45-Jährige unbemerkt eine Geldbörse mit etwa 80 Euro Bargeld aus deren Handtasche entwendete. Kurz darauf entnahmen beide Personen zudem Lebensmittel im Wert von 8,99 Euro und verließen den Markt gegen 13:55 Uhr ohne zu bezahlen und fuhren mit einem weißen Audi davon. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten beide Tatverdächtige im Stadtgebiet durch die Polizei Gera gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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