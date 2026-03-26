Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung bei Schießübungen mit Luftgewehr (0075093/2026)

Gera (ots)

Greiz. Im Zeitraum vom 23.03.2026 bis zum 24.03.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Reichenbacher Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe eines Fensterbaubetriebs. In der äußeren Scheibe der Doppelverglasung wurde demnach ein Einschussloch festgestellt. Der Schaden wird mit etwa 300 Euro beziffert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen geriet ein 42-jähriger Nachbar der Firma in Verdacht, der in seinem Garten Schießübungen mit einem Luftgewehr auf Dosen durchführte. Der Garten erwies sich allgemein, aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einer Bundesstraße und einer Bushaltestelle, als ungeeignet für derartige Betätigung. Außerdem waren weder das Luftgewehr, noch eine im Besitz des Mannes befindliche Schreckschusswaffe, ordnungsgemäß verwahrt. Die Waffen wurden sichergestellt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und an die Waffenbehörde übergeben. (DL)

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