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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit verletzter Person (0074258/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (24.03.2026) kam es gegen 20:45 Uhr im Kreuzungsbereich Straße des Friedens und Elsterdamm zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein Fahrzeugführer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw einer 28-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Beifahrerin der 28-Jährigen erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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