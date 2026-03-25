Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit verletzter Person (0074258/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend (24.03.2026) kam es gegen 20:45 Uhr im Kreuzungsbereich Straße des Friedens und Elsterdamm zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein Fahrzeugführer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw einer 28-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Beifahrerin der 28-Jährigen erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell