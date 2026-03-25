PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs (0073895/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag (24.03.2026) gegen 13:24 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Albert-Einstein-Straße. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 09:02

    LPI-G: (ABG) Einbruch in Keller (0073371/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 23.03.2026, 19:00 Uhr bis zum 24.03.2026, 06:20 Uhr unbefugt Zutritt zu Kellerräumen in der Ahornstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet, wodurch ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Einzelne Kellerabteile blieben glücklicherweise unversehrt. Ob etwas entwendet ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:51

    LPI-G: (G) Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden - Tatverdächtige ermittelt (0071563/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Montagnachmittag (23.03.2026) konnte ein zuvor in Gera entwendetes Leichtkraftfahrzeug im Bereich Waltersdorf aufgefunden werden. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei zu dem Fahrzeug. In der Nähe konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden, die angaben, das Fahrzeug genutzt zu haben. Keiner von ihnen war im Besitz einer ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 08:36

    LPI-G: (G) Trickdiebstahl zum Nachteil zweier Personen (0072942/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Montagmittag (23.03.2026) kam es gegen 12:00 Uhr in der Schäfereistraße zu einem Trickdiebstahl. Eine ältere Frau wurde von mehreren unbekannten Personen angesprochen, die ihr eine Halskette schenken wollten. Währenddessen wurde unbemerkt eine Goldkette der Geschädigten entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend mit einem Fahrzeug. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren