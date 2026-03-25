LPI-G: (ABG) Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs (0073895/2026)

Gera (ots) - Gera. Am Montagnachmittag (23.03.2026) konnte ein zuvor in Gera entwendetes Leichtkraftfahrzeug im Bereich Waltersdorf aufgefunden werden. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei zu dem Fahrzeug. In der Nähe konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden, die angaben, das Fahrzeug genutzt zu haben. Keiner von ihnen war im Besitz einer ...

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