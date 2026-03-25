LPI-G: (ABG) Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs (0073895/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag (24.03.2026) gegen 13:24 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Albert-Einstein-Straße. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. (SR)
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