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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden - Tatverdächtige ermittelt (0071563/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagnachmittag (23.03.2026) konnte ein zuvor in Gera entwendetes Leichtkraftfahrzeug im Bereich Waltersdorf aufgefunden werden. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei zu dem Fahrzeug. In der Nähe konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden, die angaben, das Fahrzeug genutzt zu haben. Keiner von ihnen war im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war zuvor am 21.03.2026 in der Platanenstraße in Gera entwendet worden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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