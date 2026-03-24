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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs (0073079/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Sonntag (23.03.2026) gegen 17:25 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer im Bereich "Am Auholz" festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Zudem ergaben freiwillig durchgeführte Vortests Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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