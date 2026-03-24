LPI-G: (ABG) Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs (0073079/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 22.03.2026, 12:30 Uhr bis zum 23.03.2026, 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen eines Komplexes in der Kastanienstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Garagen mithilfe eines unbekannten Hebelwerkzeuges geöffnet. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zudem wurde versucht, in weitere ...

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