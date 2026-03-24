LPI-G: (ABG) Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs (0073079/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Am Sonntag (23.03.2026) gegen 17:25 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer im Bereich "Am Auholz" festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Zudem ergaben freiwillig durchgeführte Vortests Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. (SR)
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