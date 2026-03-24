Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Trickdiebstahl zum Nachteil zweier Personen (0072942/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagmittag (23.03.2026) kam es gegen 12:00 Uhr in der Schäfereistraße zu einem Trickdiebstahl. Eine ältere Frau wurde von mehreren unbekannten Personen angesprochen, die ihr eine Halskette schenken wollten. Währenddessen wurde unbemerkt eine Goldkette der Geschädigten entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend mit einem Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um zwei weibliche und eine männliche Person gehandelt haben. Circa eine halbe Stunde später kam es in der Bauvereinstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl. Ebenfalls sprachen zwei Frauen und ein Mann eine 20-Jährige aus einem Fahrzeug heraus an und wollten dieser eine Halskette schenken. Dabei versuchte eine der Täterinnen, Armschmuck der Geschädigten zu entwenden, was jedoch misslang. Als die 20-Jährige den Versuch bemerkte, flüchteten die Täter mit dem Pkw. Ob ein konkreter Tatzusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen und bittet um Hinweise zu den Tätern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

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