Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Zwei hochwertige E-Bikes aus Keller gestohlen (0073225/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 22.03.2026 und dem 23.03.2026 gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Alleestraße ein. Aus dem Gebäude wurden zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarz-grünes Bike der Marke "Ghost" und ein orangefarbiges E-Bike der Marke "KTM" mit schwarzer Aufschrift. Es entstand geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder zu den vermissten Fahrrädern machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell