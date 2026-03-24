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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Mehrere Garagen aufgebrochen (0072583/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 22.03.2026, 12:30 Uhr bis zum 23.03.2026, 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen eines Komplexes in der Kastanienstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Garagen mithilfe eines unbekannten Hebelwerkzeuges geöffnet. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zudem wurde versucht, in weitere Garagen einzubrechen, was jedoch misslang. An einem Garagentor entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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