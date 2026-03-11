Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zum Getränkemarkt endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.03.2026 um 12:20 Uhr wurde ein 59-Jähriger mit einem Mercedes in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der aus Deidesheim stammende Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Getränkemarkt. Während der Kontrolle konnte dieser lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vorzeigen. Da dieser jedoch schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaft ist, hätte dieser diese umschrieben lassen müssen. Fener stand der Deidesheimer unter Alkoholeinfluss. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0,68 Promille. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und entsprechende Verfahren eingeleitet. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Ferner erwartet den Halter des Mercedes eine Anzeige, da dieser zuließ, dass der 59-Jährige mit seinem PKW fuhr.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell