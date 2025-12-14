Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff auf Zugbegleiter - Bundespolizei stellt Tatverdächtige und findet Schlagstock

Dortmund (ots)

Am 12. Dezember forderte ein Zugbegleiter eine Reisende auf, ihren Hund nicht auf einen Sitz sitzen zu lassen. Die Frau antwortete mit einem Angriff auf den Bahn Mitarbeiter. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Bundespolizisten einen Teleskopschlagstock.

Gegen 09:55 Uhr sprach der 30-jährige Zeuge eine Streife im Dortmunder Hauptbahnhof an und machte sie auf eine körperliche Auseinandersetzung in dem RE 3 auf Gleis 11 aufmerksam. Weiter zeigte der Mann auf seinem Smartphone ein Video des Angriffs auf den Zugbegleiter. Vor Ort, am Bahnsteig, stellten die Einsatzkräfte den 54-jährigen Zugbegleiter und die 26-jährige Tatverdächtige. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich die Beschuldigte nicht zu dem Sachverhalt. Die Aussagen des Zugbegleiters und des Zeugen stimmten überein, demnach hatte die Wohnungslose, dem Deutschen Staatsbürger, nachdem dieser sie mehrfach aufgefordert hatte, die Füße vom Tisch zu nehmen und ihren Hund nicht auf einem Sitz sitzen zu lassen, zuerst beleidigt und dann mit einem Tritt zwischen die Beine angegriffen. Weiter gab ein weiterer, 58-jähriger Zeuge an, die Beschuldigte hätte bereits nach der ersten Aufforderung des Zugbegleiters mit dem Angriff mittels eines Schlagstocks gedroht. Zu dem Teleskopschlagstock befragt, händigte die Castrop-Rauxlerin diesen aus. Die Uniformierten nahmen diesen an sich und beschlagnahmten ihn umgehend. Der Bahn Mitarbeiter klagte über starke Schmerzen und brach seine Arbeit ab. Die Deutsche entließen die Beamten. Es erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial des Zeugen und des Zuges.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell