Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Einbruch in Keller (0073371/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 23.03.2026, 19:00 Uhr bis zum 24.03.2026, 06:20 Uhr unbefugt Zutritt zu Kellerräumen in der Ahornstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet, wodurch ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Einzelne Kellerabteile blieben glücklicherweise unversehrt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden. (SR)

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