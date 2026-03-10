PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Altenkirchen-Am Dienstag, den 10.03.2026, ereignete sich gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Im Sportzentrum / Glockenspitze in 57610 Altenkirchen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt mit ihrem Fahrzeug, hierbei soll es sich um einen schwarzen VW Golf bzw. Polo gehandelt haben, vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. (Tel.: 02681-9460)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:19

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

    Kircheib (ots) - Am Montag, 09.03.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Kircheib, Hauptstraße, durch. Hierbei konnten 31 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 04:16

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf L255

    Waldbreitbach (ots) - Am 09.03.2026 ereignete sich gegen 20:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L255 zwischen Waldbreitbach und Rossbach/Wied. Im Rahmen eines Überholvorgangs zwischen zwei PKW verunfallte einer der beteiligten PKW. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Ellinger Straße 1 56587 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:53

    POL-PDNR: Eierwurf auf fahrenden PKW

    Wissen (ots) - Am 05.03.2026 kam es durch unbekannte Täter gegen 19:10 Uhr in der Stadionstraße, kurz vor der Einmündung zur Alsenstraße, zu Würfen von rohen Eiern auf einen vorbeifahrenden PKW. Nur durch Glück konnte ein Verkehrsunfall durch den Fahrzeugführer verhindert werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Eier aus dem Bereich des Fußwegs zur Sieg/ Stadionbrücke geworfen. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren