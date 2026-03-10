Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf L255
Waldbreitbach (ots)
Am 09.03.2026 ereignete sich gegen 20:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L255 zwischen Waldbreitbach und Rossbach/Wied. Im Rahmen eines Überholvorgangs zwischen zwei PKW verunfallte einer der beteiligten PKW. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.. 02634 9520
