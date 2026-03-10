PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf L255

Waldbreitbach (ots)

Am 09.03.2026 ereignete sich gegen 20:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L255 zwischen Waldbreitbach und Rossbach/Wied. Im Rahmen eines Überholvorgangs zwischen zwei PKW verunfallte einer der beteiligten PKW. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.. 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:53

    POL-PDNR: Eierwurf auf fahrenden PKW

    Wissen (ots) - Am 05.03.2026 kam es durch unbekannte Täter gegen 19:10 Uhr in der Stadionstraße, kurz vor der Einmündung zur Alsenstraße, zu Würfen von rohen Eiern auf einen vorbeifahrenden PKW. Nur durch Glück konnte ein Verkehrsunfall durch den Fahrzeugführer verhindert werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden die Eier aus dem Bereich des Fußwegs zur Sieg/ Stadionbrücke geworfen. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:07

    POL-PDNR: Fahrbahnteiler überfahren und geflüchtet

    Mudersbach (ots) - Wie ein Zeuge beobachtete und der Polizei Betzdorf mitteilte, überfuhr am Sonntag, 08.03.2026, gegen 16:15 Uhr in der Koblenzer Straße (B 62) ein PKW einen Fahrbahnteiler samt eines darauf montierten Verkehrszeichens, und beschädigte dies entsprechend. Laut Angaben des Zeugen könnte es sich bei dem silbernen Fahrzeug um einen VW Golf oder vergleichbares Fabrikat handeln. Es wurde eine Strafanzeige ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:57

    POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Krellpassage

    Betzdorf (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.02., 22 Uhr, und Montag, 23.02.2026, 08 Uhr, mehrere Stromkabel und eine Lampe in der sog. Krellpassage und im Parkhaus Ladestraße. Die Kabel wurden offenbar gewaltsam aus der Verankerung gezogen, was zu einem Stromausfall in der Örtlichkeit führte. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren