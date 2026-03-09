Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Krellpassage

Betzdorf (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.02., 22 Uhr, und Montag, 23.02.2026, 08 Uhr, mehrere Stromkabel und eine Lampe in der sog. Krellpassage und im Parkhaus Ladestraße. Die Kabel wurden offenbar gewaltsam aus der Verankerung gezogen, was zu einem Stromausfall in der Örtlichkeit führte.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell