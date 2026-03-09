POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Roßbach (Wied) (ots) - Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 14 Uhr wurde in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied), nahe des Selbstbedienungsladens "Nah Super", durch einen grauen PKW Opel Corsa beim rückwärts Ausparken ein anderer geparkter PKW beschädigt. Der Unfall wurde durch die Verursacherin erst später angezeigt. Das Kennzeichen des beschädigten PKW ist nicht bekannt. Es soll sich um einen roten Kleinwagen ...

mehr