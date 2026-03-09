Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!
Hamm (Sieg) (ots)
Am 08.03.2026, gegen 18:10 Uhr ereignete sich auf der K50 zwischen Thalhausermühle und Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei wurde ein PKW, Marke Opel, Farbe Schwarz, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer in einem Kurvenbereich touchiert und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden.
