POL-PDNR: Brand einer Mülltonne an der Grillhütte Berschau

Neustadt (Wied) (ots)

Am Freitagabend, 06.03.2026, kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne an der Grillhütte Berschau. Hierbei wurde auch die Grillhütte beschädigt. Die genaue Ursache ist bislang unklar, eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

  • 09.03.2026 – 02:58

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Katze überfahren

    Niedersteinebach (ots) - Am 06.03.2026 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Hauptstraße in 56593 Niedersteinebach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher überfuhr eine Katze, welche sodann verendete. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Hyundai mit dem Teilkennzeichen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 02:31

    POL-PDNR: Unbekannter PKW beschädigt

    Roßbach (Wied) (ots) - Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 14 Uhr wurde in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied), nahe des Selbstbedienungsladens "Nah Super", durch einen grauen PKW Opel Corsa beim rückwärts Ausparken ein anderer geparkter PKW beschädigt. Der Unfall wurde durch die Verursacherin erst später angezeigt. Das Kennzeichen des beschädigten PKW ist nicht bekannt. Es soll sich um einen roten Kleinwagen ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 20:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht zwischen Hamm (Sieg) und Waldschwimmbad Thalhausermühle

    Hamm (Sieg) (ots) - Am 08.03.2026 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße K 50. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht nach möglichen Unfallzeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

    mehr
