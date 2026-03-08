POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht zwischen Hamm (Sieg) und Waldschwimmbad Thalhausermühle

Bad Hönningen (ots) - Am Freitag, 06.03.2026 in der Zeit von 8:50 Uhr bis 17:07 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Täter 3 geparkte Fahrzeuge in der Straße "Am hohen Rhein" in Bad Hönningen. Vermutlich ist der Täter über den Gehweg gegangen und hat hierbei mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeug vorbeigezogen und den Lack beschädigt. An einem Fahrzeug hinterließ er zusätzlich noch Kreise. Wer hat ...

mehr