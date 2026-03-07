PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an 3 geparkten Autos

Bad Hönningen (ots)

Am Freitag, 06.03.2026 in der Zeit von 8:50 Uhr bis 17:07 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Täter 3 geparkte Fahrzeuge in der Straße "Am hohen Rhein" in Bad Hönningen. Vermutlich ist der Täter über den Gehweg gegangen und hat hierbei mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeug vorbeigezogen und den Lack beschädigt. An einem Fahrzeug hinterließ er zusätzlich noch Kreise.

Wer hat die Tat oder Tatverdächtige beobachtet und kann Angaben zum Verhalten machen?

Hinweise bitte an:

Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 / @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz (Rhein)
Tel. 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

