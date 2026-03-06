PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Neustadt/Wied

Neustadt/Wied (ots)

Am 06.03.2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 270 in Neustadt/Wied durch. Im Rahmen der Kontrollen konnten diverse Verkehrsverstöße geahndet werden. Unter anderem nutzten sieben Fahrzeugführer verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit legt die Polizei besonders Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:58

    POL-PDNR: Jugendliche werfen Gegenstände auf die Fahrbahn

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, erhielt die PI Betzdorf gegen 17:30 Uhr durch einen Zeugen den Hinweis auf Jugendliche, welche von einer Brücke aus Gegenstände, möglicherweise Kieselsteine, auf die L 280 werfen würden. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinen Sachschäden, da der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:18

    POL-PDNR: Mehrerer PKW-Aufbrüche in Melsbach und Altwied

    Melsbach & Altwied (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 05.03.2026, auf Freitag, 06.03.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 03:30 Uhr und 05:30 Uhr in Melsbach (in den Straßen Bergstraße, Rheinblick, Wiedhöhe, Mühlenweg) und Altwied in der Burgtorstraße zu insgesamt 8 PKW-Aufbrüchen bzw. Aufbruchsversuchen. Zielrichtung waren Wertgegenstände und Portemonnaies, die über Nacht in den Fahrzeugen liegen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:49

    POL-PDNR: Kupferdiebstahl auf dem Baustellengelände des Aldi-Marktes in Dierdorf

    Dierdorf (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 05.03.2026, ca. 18:30 Uhr, bis Freitag, den 06.03.2026, ca. 05:00 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter ca. 6 Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von ca. 27.000 EUR. Hierfür nutzten sie einen Bagger des Abrissunternehmens. Zunächst wurden mit dem Bagger Poller herausgerissen, um vermutlich mit einem Fahrzeug für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren