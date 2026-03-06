Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Neustadt/Wied

Neustadt/Wied (ots)

Am 06.03.2026 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Straßenhaus Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 270 in Neustadt/Wied durch. Im Rahmen der Kontrollen konnten diverse Verkehrsverstöße geahndet werden. Unter anderem nutzten sieben Fahrzeugführer verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Sechs weitere Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit legt die Polizei besonders Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell