PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kupferdiebstahl auf dem Baustellengelände des Aldi-Marktes in Dierdorf

Dierdorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 05.03.2026, ca. 18:30 Uhr, bis Freitag, den 06.03.2026, ca. 05:00 Uhr entwendeten die bislang unbekannten Täter ca. 6 Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von ca. 27.000 EUR. Hierfür nutzten sie einen Bagger des Abrissunternehmens. Zunächst wurden mit dem Bagger Poller herausgerissen, um vermutlich mit einem Fahrzeug für den Abtransport aufs Gelände zu gelangen. Anschließend wurde das Kabel offensichtlich mit dem Bagger verladen. In der vorherigen Nacht wurde an gleicher Örtlichkeit schon mal Kupferkabel entwendet. Hierbei jedoch lediglich im Gesamtwert von ca. 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Hergang und zu Fahrzeugen bzw. Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:41

    POL-PDNR: Zeugenaufruf Einbruch

    Neuwied (ots) - Vom 05.02., 16:00 Uhr bis zum 06.02., 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Garage, eines Mehrparteienhauses in der Brunnenstraße im Stadtteil Irlich. Aus der Garage wurden in der Folge ein elektrischer Krankenfahrstuhl samt Zubehör und weitere Gegenstände entwendet. Vom 07.02., 22:00 Uhr bis zum 08.02., 10:00 Uhr gelangten nochmals Unbekannte in das gleiche Mehrparteienhaus in der Brunnenstraße. In der Folge versuchten die Täter mehrere ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:26

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Fluterschen / Isert (ots) - Am Donnerstag, 05.03.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Fluterschen, Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten 7 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In den Abendstunden erfolgten durch Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:26

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Neuwied (ots) - Zwischen dem 03.03.2026, 15:00Uhr und dem 04.03.2026, 08:30 Uhr, wurde in der Harschbacher Straße in Raubach ein geparkter PKW beschädigt. An dem unfallbeschädigten Fahrzeug wurde der Spiegel abgefahren, der unfallverursachende Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren