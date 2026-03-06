POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Betzdorf (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in Betzdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 47-jähriger verletzt wurde. Die Polizei Betzdorf sucht noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls, der sich im Bereich des Busbahnhof ereignet hatte. Nach den bisherigen Zeugenmitteilungen soll es sich bei dem vermeintlichen Täter um eine - männliche Person - ca. 25 Jahre alt - schlank - bekleidet mit einem dunklen Hoodie - Oberlippenbart gehandelt ...

