PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Fluterschen / Isert (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Fluterschen, Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten 7 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In den Abendstunden erfolgten durch Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 256 im Bereich Isert. Hier konnten 10 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem verstießen 3 Fahrer gegen das dort geltende Überholverbot. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 16:26

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Neuwied (ots) - Zwischen dem 03.03.2026, 15:00Uhr und dem 04.03.2026, 08:30 Uhr, wurde in der Harschbacher Straße in Raubach ein geparkter PKW beschädigt. An dem unfallbeschädigten Fahrzeug wurde der Spiegel abgefahren, der unfallverursachende Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:18

    POL-PDNR: Zeugenaufruf

    Betzdorf (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in Betzdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 47-jähriger verletzt wurde. Die Polizei Betzdorf sucht noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls, der sich im Bereich des Busbahnhof ereignet hatte. Nach den bisherigen Zeugenmitteilungen soll es sich bei dem vermeintlichen Täter um eine - männliche Person - ca. 25 Jahre alt - schlank - bekleidet mit einem dunklen Hoodie - Oberlippenbart gehandelt ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:07

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluß

    Betzdorf (ots) - Am Mittwoch, 04.03.2026, fiel gegen 12.40 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung in der Bahnhofstr. ein E-Scooter mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen auf, wurde entsprechend angehalten und kontrolliert. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer festgestellt und von diesem auch der Konsum eingeräumt. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren