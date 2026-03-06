PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf Einbruch

Neuwied (ots)

Vom 05.02., 16:00 Uhr bis zum 06.02., 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Garage, eines Mehrparteienhauses in der Brunnenstraße im Stadtteil Irlich. Aus der Garage wurden in der Folge ein elektrischer Krankenfahrstuhl samt Zubehör und weitere Gegenstände entwendet. Vom 07.02., 22:00 Uhr bis zum 08.02., 10:00 Uhr gelangten nochmals Unbekannte in das gleiche Mehrparteienhaus in der Brunnenstraße. In der Folge versuchten die Täter mehrere Abstellräume im Keller gewaltsam zu öffnen. Weiterhin wurden im Eingangsbereich des Wohnobjekts Briefkästen aufgehebelt und Postsendungen entwendet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:26

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Fluterschen / Isert (ots) - Am Donnerstag, 05.03.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Fluterschen, Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten 7 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In den Abendstunden erfolgten durch Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:26

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Neuwied (ots) - Zwischen dem 03.03.2026, 15:00Uhr und dem 04.03.2026, 08:30 Uhr, wurde in der Harschbacher Straße in Raubach ein geparkter PKW beschädigt. An dem unfallbeschädigten Fahrzeug wurde der Spiegel abgefahren, der unfallverursachende Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:18

    POL-PDNR: Zeugenaufruf

    Betzdorf (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in Betzdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 47-jähriger verletzt wurde. Die Polizei Betzdorf sucht noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls, der sich im Bereich des Busbahnhof ereignet hatte. Nach den bisherigen Zeugenmitteilungen soll es sich bei dem vermeintlichen Täter um eine - männliche Person - ca. 25 Jahre alt - schlank - bekleidet mit einem dunklen Hoodie - Oberlippenbart gehandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren