PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrbahnteiler überfahren und geflüchtet

Mudersbach (ots)

Wie ein Zeuge beobachtete und der Polizei Betzdorf mitteilte, überfuhr am Sonntag, 08.03.2026, gegen 16:15 Uhr in der Koblenzer Straße (B 62) ein PKW einen Fahrbahnteiler samt eines darauf montierten Verkehrszeichens, und beschädigte dies entsprechend. Laut Angaben des Zeugen könnte es sich bei dem silbernen Fahrzeug um einen VW Golf oder vergleichbares Fabrikat handeln.

Es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0
aPolizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 07:57

    POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Krellpassage

    Betzdorf (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 22.02., 22 Uhr, und Montag, 23.02.2026, 08 Uhr, mehrere Stromkabel und eine Lampe in der sog. Krellpassage und im Parkhaus Ladestraße. Die Kabel wurden offenbar gewaltsam aus der Verankerung gezogen, was zu einem Stromausfall in der Örtlichkeit führte. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 04:27

    POL-PDNR: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Helmenzen (ots) - Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 19:00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen, aufgrund eines Hinweises eines Verkehrsteilnehmers, einen Fahrzeugführer in der Ortslage Helmenzen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 04:23

    POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

    Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 17:00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung einen, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden, PKW-Fahrer, während der Fahrt feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC und der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren