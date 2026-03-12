Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt - Einbruch in leerstehendes Haus - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Vogelsbergkreis

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Schotten. Am Freitag (06.03.), in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde eine 31-jährige aus Schotten Opfer dreister Taschendiebe. Unbekannte entwendeten im Verlauf des Einkaufs in einem Geschäft in der Straße "Märzwiese" die Geldbörse der Kundin. Der Wert des Diebesgutes liegt bei circa 400 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in leerstehendes Haus

Alsfeld. Im Zeitraum vom 12. Februar bis 11. März verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem leerstehenden Haus in der Hersfelder Straße, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend entwendeten die Täter aus den Räumlichkeiten einen Spielautomaten und einen Kohleofen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Lauterbach. Gleich mehrfach kontaktierten Trickbetrüger Bürgerinnen und Bürger mit einer besonders dreisten Masche am Mittwoch (11.03.) im Vogelsbergkreis. Hierbei wurden die Opfer von Unbekannten, die sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgaben, angerufen. In geschickt geführten Gesprächen gaukelten die Täter vor, dass es zu fälschlichen Abbuchungen auf deren Konten gekommen sei und dass man deshalb die Bankkarte abholen müsse. Ein 89-Jähriger schenkte den Betrügern Glauben und händigte seine Bankkarte einer männlichen Person aus, die kurze Zeit nach dem Anruf an seiner Anschrift auftauchte. Erst später stellte er fest, dass er Opfer eines Betruges wurde und die Unbekannten Bargeld von seinem Konto abgehoben hatten.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25-35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Dreitagebart, kräftige Statur, graue Jeans, dunkle Steppjacke

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Abholer von einer weiteren Person in einem weißen Auto von der Anschrift abgeholt.

Tipps Ihrer Polizei: - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an Ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie nicht eindeutig als solchen erkennen können. - Legen Sie sofort auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Wertsachen, PINs, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Geben Sie niemals vertrauliche Bankdaten telefonisch oder per Nachricht weiter. - Rufen Sie im Zweifel Ihren Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Achtung: Nutzen Sie hierfür nicht die Wahlwiederholungstaste. Wählen Sie die ihnen bekannte Telefonnummer neu. - Lassen Sie sich nicht von angezeigten Rufnummern täuschen. Durch sogenanntes Call-ID-Spoofing können Betrüger beliebige Rufnummern - auch die Ihrer Bank - auf dem Telefondisplay anzeigen lassen.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein oder einen entsprechenden Anruf erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen am Freitag in Lauterbach machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

