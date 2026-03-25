LPI-G: (GRZ) Ohne Versicherungsschutz unterwegs (0073856/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Dienstag (24.03.2026) gegen 13:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schopperstraße eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (SR)
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