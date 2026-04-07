Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisse der Carfriday-Kontrollen

MK (ots)

Zwischen 16-0 Uhr hat der Verkehrsdienst neun Straftaten und 157 Ordnungswidrigkeiten erkannt und geahndet. Unter dem Motto "Rot für Raser" hatten die Einsatzkräfte hier insbesondere die Geschwindigkeit, aber auch die Fahrtauglichkeit der Fahrer und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge im Blick. Gruppenweise Treffen von getunten Fahrzeugen wurden dabei im Kreis nicht beobachtet. Einzelne Verkehrsteilnehmer fielen dennoch auf. So endete zum Beispiel in Lüdenscheid die Fahrt für einen Fahrer, dessen Fahrzeug nicht den Vorgaben des Gesetzgebers entsprach. Die Betriebserlaubnis war erloschen und somit eine Weiterfahrt nur bis nach Hause zulässig. Der Grund: nachgerüstete Scheinwerfer in Gelb, die zudem zu dunkel waren. In Menden stellten die Beamten ein Motorrad sicher. Es war kein Kennzeichen angebracht und eine Zulassung zur Teilnahme am Straßenverkehr fehlte. Der Fahrer hatte zudem keinen Führerschein, dafür bestand jedoch ein Haftbefehl gegen ihn. Am Abend wurde in Halver an der B229 ein Pkw aus dem MK mit 102 km/h bei erlaubten 60 km/h vom Radarwagen erfasst. Im nördlichen Kreisgebiet wurde insbesondere in Menden und Iserlohn auf das Tempo geschaut. Hier lag der Höchstwert bei 73 km/h statt 50. Einen Autofahrer aus Hagen, der den Schapker Weg befuhr, erwartet nun Post. Erfreulich: Alkohol und Drogen spielten bei den zahlreichen Kontrollen kaum eine Rolle. Lediglich ein 23-Jähriger musste zur Blutabnahme mit zur Wache nach Lüdenscheid. Er hatte alkoholisiert einen Motorroller an der Parkstraße geführt. Bei den gefertigten Strafanzeigen im Laufe des Abends handelt es sich insbesondere um Verstöße wegen fehlenden Versicherungsschutzes. Die vielen Ordnungswidrigkeiten beziehen sich überwiegend auf Geschwindigkeitsverstöße. Somit bleibt für die Polizei klar: in diesen Bereichen wird es auch künftig Kontrollen geben. Gerade die Geschwindigkeit als eine Hauptunfallursache bleibt klar im Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell