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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Tankstelle

Altena (ots)

Ostermontag hat ein maskierter Unbekannter eine Tankstelle an der Bahnhofstraße überfallen. Um 5 Uhr forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe den Kasseninhalt, alkoholische Getränke und Zigaretten. Nachdem der Mitarbeiter dem Täter die geforderten Gegenstände übergab, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Gerichtsstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Täterbeschreibung: 18-20 Jahre, 180-190cm, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Basecap, Handschuhe, helle Hose.

Wer in den Morgenstunden verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Altena unter 02352-9199-0 zu informieren. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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