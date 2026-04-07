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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriffe auf Polizisten
Zerkratzte Fahrzeuge

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Dienstag randalierte ein 61-jähriger Mann am Dickenberg. Zeugen meldeten den Verdächtigen, weil dieser Gegenstände über die Straße warf und ein Feuer an einem Busch gelegt haben soll. Der Mann reagierte unkooperativ und aggressiv auf die Ansprache der Beamten. Den brennenden, nicht definierbaren Gegenstand löschte der Beschuldigte mit seinen Händen, weigerte sich jedoch, seine Personalien anzugeben. Der ebenfalls stark alkoholisierte Lüdenscheider musste schließlich zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, trat in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte, beleidigte und bedrohte diese. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Neben der Sachbeschädigung durch Feuer wurden weitere Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. (sim)

Freitagnachmittag leisteten zwei Personen Widerstand bei einem Polizeieinsatz. Eine 22-Jährige sowie ein 30-Jähriger wurden der Polizei in Lüdenscheid gemeldet, welche sich unberechtigterweise an einem Funkturm aufhielten. Den Funkturm soll eine der Personen nach Zeugenangaben auch erklommen haben. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Sie verhielten sich unkooperativ, folgten nicht den Anweisung und versuchten die Beamten zu schlagen. Beide mussten in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen setzten sie sich zur Wehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (sim)

In der Nacht auf Sonntag zerkratzten Unbekannte an der Bayern-, Thüringen-, Lösenbacher und Knapper Straße sechs geparkte Fahrzeuge. Zeugen können Hinweise auf der Polizeiwache Lüdenscheid unter der Nummer 02351-9099-0 geben. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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