Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg (ots)
1. Messstelle
Ort: Plettenberg-Lettmecke, Attendorner Straße Zeit: 07.04.2026, 07:30 Uhr bis 09:45 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 229 Verwarngeldbereich: 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 4 Anzahl der Fahrverbote: 1 Höchster Messwert: 94 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart: Pkw Zulassungsbehörde: MK
2. Messstelle
Ort: Plettenberg, Kroppstraße Zeit: 07.04.2026, 10:10 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 120 Verwarngeldbereich: 0 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 0 Anzahl der Fahrverbote: 0
3. Messstelle
Ort: Plettenberg-Holthausen, Herscheider Straße Zeit: 07.04.2026, 11:10 Uhr bis 12:40 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 455 Verwarngeldbereich: 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 1 Anzahl der Fahrverbote: 1 Höchster Messwert: 85 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart: Pkw Zulassungsbehörde: MK (lubo)
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