Lüdenscheid (ots) - In der Nacht auf Dienstag randalierte ein 61-jähriger Mann am Dickenberg. Zeugen meldeten den Verdächtigen, weil dieser Gegenstände über die Straße warf und ein Feuer an einem Busch gelegt haben soll. Der Mann reagierte unkooperativ und aggressiv auf die Ansprache der Beamten. Den brennenden, nicht definierbaren Gegenstand löschte der Beschuldigte mit seinen Händen, weigerte sich jedoch, seine ...

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