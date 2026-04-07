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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

1. Messstelle

Ort: Plettenberg-Lettmecke, Attendorner Straße Zeit: 07.04.2026, 07:30 Uhr bis 09:45 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 229 Verwarngeldbereich: 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 4 Anzahl der Fahrverbote: 1 Höchster Messwert: 94 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart: Pkw Zulassungsbehörde: MK

2. Messstelle

Ort: Plettenberg, Kroppstraße Zeit: 07.04.2026, 10:10 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 120 Verwarngeldbereich: 0 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 0 Anzahl der Fahrverbote: 0

3. Messstelle

Ort: Plettenberg-Holthausen, Herscheider Straße Zeit: 07.04.2026, 11:10 Uhr bis 12:40 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 455 Verwarngeldbereich: 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 1 Anzahl der Fahrverbote: 1 Höchster Messwert: 85 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart: Pkw Zulassungsbehörde: MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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