Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Märkischer Kreis (ots)

1. Messstelle

Ort Iserlohn-Rheinen, Ruhrtalstraße Zeit 07.04.2026, 14:20 Uhr bis 16:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 360 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 66 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde DO Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße Zeit 07.04.2026, 16:30 Uhr bis 18:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 131 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Plettenberg-Siesel B 236 Zeit 07.04.2026, 11:13 Uhr bis 17:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 913 Verwarngeldbereich 52 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 91 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße Zeit 07.04.2026, 13:49 Uhr bis 14:49 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 104 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 93 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

5. Messstelle

Ort Schalksmühle, Hälverstraße Zeit 07.04.2026, 15:13 Uhr bis 16:13 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 194 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde GM Bemerkungen

6. Messstelle

Ort Schalksmühle, Herbecke Zeit 07.04.2026, 16:29 Uhr bis 17:32 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 14 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

7. Messstelle

Ort Schalksmühle, Klagebach Zeit 07.04.2026, 17:42 Uhr bis 18:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 186 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 83 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

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