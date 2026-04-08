PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Märkischer Kreis (ots)

1. Messstelle

Ort Iserlohn-Rheinen, Ruhrtalstraße Zeit 07.04.2026, 14:20 Uhr bis 16:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 360 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 66 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde DO Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße Zeit 07.04.2026, 16:30 Uhr bis 18:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 131 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Plettenberg-Siesel B 236 Zeit 07.04.2026, 11:13 Uhr bis 17:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 913 Verwarngeldbereich 52 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 91 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße Zeit 07.04.2026, 13:49 Uhr bis 14:49 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 104 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 93 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

5. Messstelle

Ort Schalksmühle, Hälverstraße Zeit 07.04.2026, 15:13 Uhr bis 16:13 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 194 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde GM Bemerkungen

6. Messstelle

Ort Schalksmühle, Herbecke Zeit 07.04.2026, 16:29 Uhr bis 17:32 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 14 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

7. Messstelle

Ort Schalksmühle, Klagebach Zeit 07.04.2026, 17:42 Uhr bis 18:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 186 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 83 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 14:05

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Plettenberg (ots) - 1. Messstelle Ort: Plettenberg-Lettmecke, Attendorner Straße Zeit: 07.04.2026, 07:30 Uhr bis 09:45 Uhr Art der Messung: Radar ESO Laser ProViDa Gemessene Fahrzeuge: 229 Verwarngeldbereich: 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 4 Anzahl der Fahrverbote: 1 Höchster Messwert: 94 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart: Pkw ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:23

    POL-MK: Einbruch in Tierfachgeschäft

    Kierspe (ots) - Zwei maskierte, männliche Täter verschafften sich Sonntagabend an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum eines Tierfachhandels. Aus den Büroräumen wurden zwei Möbeltresore entwendet, in welchen sich ebenfalls Bargeld befunden habe. Die Tat wurde videografiert. Zeugen, die zwischen 21 und 22 Uhr etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, die Polizei ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:23

    POL-MK: Metalldiebstahl angezeigt

    Meinerzhagen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände am Eisenweg. Den Tätern gelang es eine bislang unbekannte Menge an Edelmetall zu entwenden. Zeugen können Hinweise auf der Polizeiwache Meinerzhagen, unter der Nummer 02354-9199-0 hinterlegen. (sim) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren