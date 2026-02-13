Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Stürmische Fasnacht

Radolfzell (ots)

Am Schmotzigen Dunschtig wurde die Feuerwehr infolge von Windböen zu insgesamt vier Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. In allen Fällen mussten umgestürzte Bäume beziehungsweise größere Äste beseitigt werden.

Um 13:15 Uhr drohte in der Nordstadt ein großer Ast auf einen Gehweg zu stürzen. Der Gefahrenbereich wurde abgesichert und der Ast entfernt.

Gegen 14:30 Uhr war ein circa 10 Meter hoher Baum am Rand der L 220 umgestürzt, die Baumspitze ragte dabei in die Fahrbahn.

Um 16:00 Uhr blockierte ein umgekippter Baum Teile der Eisenbahnstraße. Das Hindernis wurde mittels Säge entfernt.

Ein weiterer umgestürzter Baum wurde am Abend im Bereich der K 6167 durch die Einsatzkräfte beseitigt.

