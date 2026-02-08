Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Fahrzeugbrand

Bild-Infos

Download

Radolfzell (ots)

Am Sonntag, den 08. Februar kam es im Bereich Höristraße zum Brand eines PKW. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen im Bereich des Motorraums festzustellen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen. Es befanden sich keine Personen in Gefahr. Ein Trupp unter Atemschutz führte umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr durch. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Anschließend erfolgte eine Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera. Aufgrund auslaufenden Kraftstoffes musste zudem ein Kanaleinlauf abgedichtet werden, um eine Umweltgefährdung auszuschließen. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell