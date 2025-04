Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Kreuzungsbereich Göttinger Str. / Am Martinsgraben Mittwoch, 16.04.25, 05:22 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 56-jähriger Northeimer befuhr mit seinem PKW am heutigen frühen Morgen gegen 05:22 Uhr die Göttinger Str. stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur Straße Am Martingsraben kollidierte er mit einem Radfahrer, welcher die Straße über die Fußgängerampel in Richtung Westen überquerte. Der 50-jährige Northeimer wurde durch die Kollision auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde u.a. ein Gutachter beauftragt. Die B3 war in Folge der Unfallaufnahme längere Zeit vollgesperrt, im Berufsverkehr kam es zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter Telefon 05551-9148-0 bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell