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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebstahl

Halver (ots)

An einem Firmengebäude in der Eichholzstr. stellte am Dienstag um 10 Uhr ein Mitarbeiter den Diebstahl von zwei Kupferfallrohren der Regenrinnen fest. Die Polizei Halver nimmt Hinweise zu den Tätern unter der 02353-9199-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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