Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebstahl

Halver (ots)

An einem Firmengebäude in der Eichholzstr. stellte am Dienstag um 10 Uhr ein Mitarbeiter den Diebstahl von zwei Kupferfallrohren der Regenrinnen fest. Die Polizei Halver nimmt Hinweise zu den Tätern unter der 02353-9199-0 entgegen.

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