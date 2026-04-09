Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Lüdenscheid und Menden - Ein Fahrverbot

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis führte am 08.04.2026 Geschwindigkeitsmessungen durch. An insgesamt sechs Messstellen kontrollierten die Beamten den fließenden Verkehr.

In Lüdenscheid wurden 1.361 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 54 Verwarngelder und neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer, der an der Winkhauser Straße mit 60 km/h in einer 30er-Zone gemessen wurde. Auf der Lösenbacher Landstraße erreichte ein Ford 79 km/h bei erlaubten 50 km/h.

In Menden passierten 642 Fahrzeuge die Messstellen. Hier leiteten die Beamten 62 Verwarngeldverfahren und drei Anzeigen ein. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer am Heimker Weg: Er passierte die 30er-Zone mit 65 km/h. Neben einem Bußgeld erwartet ihn nun ein Fahrverbot. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Kreisgebiet an. (dill)

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