Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Schule
Iserlohn (ots)
In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Schule in der Gertrudisstraße. Die Täter durchsuchten Schränke, machten aber offenbar keine Beute. Die Polizei Iserlohn nimmt Hinweise unter der 02371-9199-0 entgegen. (sim)
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