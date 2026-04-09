POL-MK: Einbruch in Schule

Plettenberg (ots) - Ein 31-Jähriger hielt gestern Mittag die Polizei auf Trab. Er hatte mehrere Einsätze ausgelöst. Am Königssiepen geriet er in einen Streit mit einem Autofahrer, nachdem er auf der Straße herumgelaufen und Autos an der Weiterfahrt gehindert haben sollte. Durch die Steinkuhle sei er offenbar verwirrt und nur leicht bekleidet gelaufen. An der Goethestraße soll er die Tür eines Wohnhauses demoliert ...

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