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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Schule

Iserlohn (ots)

In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Schule in der Gertrudisstraße. Die Täter durchsuchten Schränke, machten aber offenbar keine Beute. Die Polizei Iserlohn nimmt Hinweise unter der 02371-9199-0 entgegen. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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