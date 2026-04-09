Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tankstellenraub

Lüdenscheid (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Bräuckenstraße. Die Polizei konnte trotz schneller Fahndungsmaßnahmen vor Ort keinen Tatverdächtigen stellen und sucht nun Zeugen. Demnach habe ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe das Gebäude betreten und Bargeld von einer Mitarbeiterin gefordert, welches ihm ausgehändigt wurde. Danach lief er in Richtung Bräuckenkreuz davon. Er wird als etwa 180-185cm groß und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit blauer Jacke, schwarzer Jogginghose, schwarz/weißen Sneakers und weißer Skimaske. Hinweise nimmt die Polizei unter 02351-90990 entgegen. (lubo)

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