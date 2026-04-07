PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte ohne Beute

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Falsche Polizeibeamte ohne Beute,

Königstein und Kronberg, Montag, 06.04.2026

(da)Der Ostermontag war ein erfolgloser Arbeitstag für falsche Polizeibeamte in Königstein und Kronberg. Gegen Abend meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger bei der echten Königsteiner Polizei. Sie alle waren zuvor von Betrügern mit der immer gleichen Masche angerufen worden. Die Betrüger hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu vermehrten Einbrüchen gekommen sei. Nun sei auch das Hab und Gut der Angerufenen in Gefahr. Entsprechend sollten sie ihre Wertgegenstände zusammensuchen. Ein Kriminalbeamter würde diese dann bei ihnen zu Hause einsammeln und sicher verwahren. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf diese Betrugsmasche herein. Der oben dargestellte Sachverhalt war von vorne bis hinten erlogen. Insgesamt sind der Polizei bislang über zehn Anrufe dieser Art bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

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