PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Junger Mann niedergeschlagen +++ Kupferkabel entwendet +++ Graffiti in Weißkirchen, Steinbach, Königstein und Kronberg +++ Diebstahl aus Automaten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Junger Mann niedergeschlagen,

Steinbach, Im Wingertsgrund, Mittwoch, 01.04.2026, 21:05 Uhr

(ro)In Steinbach haben Unbekannte einen jungen Mann am Mittwochabend niedergeschlagen.

Der 19-Jährige war gegen 21:05 Uhr im Bereich eines Sportplatzes in der Straße "Im Wingertsgrund" unterwegs. Hier soll er nach eigenen Angaben von hinten niedergeschlagen worden sein. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang unklar. Eine Beschreibung des Täters bzw. der Täter liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Kupferkabel entwendet,

Neu-Anspach, Weilstraße, Samstag, 28.03.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 31.03.2026, 08:00 Uhr

(ro)In Neu-Anspach waren in den vergangenen Tagen Baustellendiebe zugange. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr näherten sich die Täter dem Baustellengelände in der Weilstraße und schnitten etwa 100 Meter Kupferkabel von einem Stromkasten ab. Samt Beute ergriffen sie unbemerkt die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Graffiti in Weißkirchen, Steinbach, Königstein und Kronberg, Oberursel, Steinbach, Königstein, Kronberg, Dienstag, 31.03.2026, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2026, 14:30 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch haben Unbekannte im Hochtaunuskreis mehrere Wände sowie Mauern mit Graffiti beschmiert.

In der Königsteiner Gartenstraße und der Straße "Am Wiesenhang" wurden Gartenmauern zwischen 22:00 Uhr und 08:45 Uhr mit blauer Farbe und einem Schriftzug in pinker Farbe besprüht.

Zudem wurden in Steinbach in der Bahnstraße sowie in der Fuchstanzstraße zwischen 12:00 Uhr und 10:30 Uhr die Hausfassaden von Einfamilienhäusern mit einem Schriftzug in schwarzer Farbe besprüht.

Außerdem wurde in Weißkirchen in der Kurmainzer Straße über Nacht eine weitere Hausfassade mit einem schwarzen Schriftzug verunstaltet.

Weiterhin wurde in Kronberg in der Wilhelm-Bonn-Straße am Mittwoch zwischen 08:15 Uhr und 10:00 Uhr ein Garagentor mit blauer Farbe besprüht und so entstellt.

Inwiefern die Taten in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Farbschmierereien nehmen die Polizeistationen Königstein und Oberursel unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 oder (06171) 6240-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Automaten,

Friedrichsdorf, Seulberg, Vilbeler Straße, 20.03.2026 bis zum 31.03.2026

(lr) Im Zeitraum vom 20.03.2026 bis zum 31.03.2026 kam es im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg zu vermehrten Diebstählen aus einem Selbstbedienungskühlschrank in der Vilbeler Straße. Unbekannte entwendeten eine bislang nicht bekannte Menge an Bargeld aus den Handkassen und Lebensmittelprodukte aus dem Kühlschrank im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Diebe jeweils in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

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