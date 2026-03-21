Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Straßenbahn nach Kollision mit Bagger entgleist - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Morgen gegen 8:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall auf der Großenbaumer Straße alarmiert. Dort war es zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Bagger gekommen, infolgedessen die Bahn entgleiste. Aufgrund der ersten Meldungen entsandte die Leitstelle umgehend den Rüstzug, einen Abrollbehälter für Einsätze mit Schienenfahrzeugen sowie ein Führungsfahrzeug zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Der vordere Wagen der Straßenbahn war aus den Schienen gesprungen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Ruhrbahn gelang es den Einsatzkräften, die Straßenbahn wieder einzugleisen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Während dieser Zeit wurde der Verkehr im betroffenen Bereich durch die Polizei geregelt.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell