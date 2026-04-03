PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sachbeschädigung an Pkw in Steinbach +++ Unfallflucht in Usingen +++ präventive Kontrollen in Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Autoreifen zerstochen

Tatort: Steinbach, Niederhöchstädter Straße Tatzeit: zwischen 31.03.2026, 21:00 Uhr und 01.04.2026, 11:15 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch zerstachen unbekannte Täter in der Niederhöchstädter Straße in Steinbach den Hinterreifen eines dort abgestellten grauen VW Multivan. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 160 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/62400.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: Usingen, Bahnhofstraße Tatzeit: Donnerstag, 02.04.2026, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellter blauer BMW 7er beschädigt. Als die Geschädigte zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Telefon 06081/ 92080.

Verkehrskontrollen

Am 02.04.2026 wurde in der Zeit von 10:15 Uhr bis 13:15 Uhr auf der B8 zwischen Glashütten und Königstein in Höhe des Parkplatzes "Billtalhöhe" eine präventive Kontrollstelle eingerichtet. Es wurde der Verkehr aus Glashütten kommend in Fahrtrichtung Königstein kontrolliert.

Des Weiteren wurden am selben Tag am Nachmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der B8 in der Gemarkung Königstein durchgeführt.

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