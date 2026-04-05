PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperliche Auseinandersetzung am Westerbachcenter+++Falschparken löst Streit mit Bedrohung aus+++Mann zeigt "Hitlergruß" und ruft "Heil Hitler"++Einbrüche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Körperliche Auseinandersetzung am Westerbachcenter 61476 Kronberg, Westerbachstraße Samstag, 04.04.2026, 18:45 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 34-jähriger Kronberger von einer bislang unbekannten weiblichen Person von hinten niedergeschlagen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände des Westerbachcenters, wo die weibliche Person mit einem unbekannten Gegenstand von hinten gegen den Kopf sowie das Schulterblatt des Mannes geschlagen und sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernt haben soll. Der Mann wurde dabei leicht verletzt Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, - ca. 55 Jahre - blonde/graue schulterlange Haare - Brille- ca. 160cm - Fließpullover in grau - blaue Jeans - führte eine sportliche Einkaufstasche mit sich

Für Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen

Falschparken löst Streit mit Bedrohung aus 61462 Königstein im Taunus, Schlesische Straße Samstag 04.04.2026, 17:48 Uhr

Am frühen Samstagabend kam es in Königstein-Falkenstein zu einer Bedrohung zum Nachteil einer 48-jährigen Königsteinerin. Das Fahrzeug des Beschuldigten war, so der aktuelle Stand der Ermittlung, in einem mobilen Halteverbot abgestellt, woraufhin es abgeschleppt wurde. Dieser Umstand schien den 26-jährigen Königsteiner derart in Rage zu versetzen, dass er die Geschädigte vor ihrer Anschrift mit dem Leben bedrohte. Er wurde im Nachgang an die Tat für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die hiesige Polizeistation sistiert. Für Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen

38-Jähriger Mann zeigt "Hitlergruß" und ruft "Heil Hitler"

61440 Oberursel, Nassauer Straße, U-Bahnsteig, Samstag, 04.04.2026 um 20:02 Uhr Am Abend des 04.04.2026 fiel ein 38-Jähriger Mann aus Oberursel an der U-Bahnstation Nassauer Straße auf, weil er mehrfach verfassungswidrige Parolen, wie "Heil Hitler", laut ausrief und dabei den "Hitlergruß" zeigte. Er konnte noch vor Ort von der Streife angetroffen werden. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Einbruch aus Einfamilienhaus

61462 Königstein im Taunus, Reichenbachweg Samstag, zw. 04.04.2026, 14:15 und 21:30 Uhr

Am Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem am Waldrand gelegenen Wohnhaus. Den Tätern gelang es dabei ohne erkennbaren Schaden das Objekt zu betreten und es nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der/die Täter konnten hierbei diverses Diebesgut entwenden. Für Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Friseurladen

Bad Homburg, Louisenstraße, zw. Donnerstag 02.04.2026, 19:30 Uhr und Samstag 04.04.2026, 07:40 Uhr Innerhalb der oben genannten Tatzeitraums kam es in der Bad Homburger Innenstadt zu einem Einbruch in einen Friseurladen. Der unbekannte Täter hebelte gewaltsam die Eingangstür des Friseurladens in der Louisenstraße auf und entwendeten daraus Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

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