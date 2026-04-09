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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Mittwochmittag um 12 Uhr An der Mehr: In einer Engstelle kollidierte ein bislang unbekannter Radfahrer mit dem entgegen kommenden Pkw des anderen Beteiligten. Der Pkw-Fahrer blieb im Anschluss in unmittelbarer Nähe stehen. Der Radfahrer wendete sein Fahrzeug und kam neben dem Pkw zu stehen. Im anschließenden Streitgespräch schlug der Radfahrer gegen die Seitenscheibe und den linken Außenspiegel des Beteiligten 02. Aus Angst vor einer weiteren Eskalation entfernte sich der Pkw-Fahrer zunächst von der Örtlichkeit. Später am gleichen Tag meldete er den Vorfall bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdenscheid unter 02351/90990 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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