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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei führte am 09.04.2026 kreisweit Radarkontrollen durch. Im Fokus standen Tempo-30-Zonen innerhalb geschlossener Ortschaften.

In Iserlohn-Letmathe (Brinkhofstraße) passierten 414 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz: 44 Verwarngelder und eine Anzeige. Spitzenreiter war ein Pkw (MK) mit 53 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in Werdohl-Kleinhammer (Rutenpaul): Von 252 gemessenen Fahrzeugen waren 38 zu schnell (Höchstwert 56 km/h bei Tempo 30), was zu zwei Anzeigen führte.

In Nachrodt-Wiblingwerde (Bachstraße) wurden 11 von 80 Fahrern verwarnt, wobei ein Krad (MK) mit 47 km/h auffiel.

Weniger Verstöße verzeichneten Plettenberg-Ohle (Am Gringel) mit vier Verwarngeldern bei 118 Messungen (Spitzenwert 64 km/h bei erlaubten 50 km/h) und Lüdenscheid (Reckenstraße) mit ebenfalls vier Verwarnungen bei 46 Fahrzeugen.

Fahrverbote wurden nicht ausgesprochen. Die Polizei setzt ihre Kontrollen zur Verkehrssicherheit fort. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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