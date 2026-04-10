Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der Vermisstensuche
Lüdenscheid/Plettenberg (ots)
Bezugsmeldung:
09.04.2026 - 21:53 POL-MK: Polizei sucht vermisste Person
Die Fahndung wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde vergangene Nacht wohlauf in Plettenberg angetroffen. (dill)
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